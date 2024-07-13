Merzifon'da trafik denetiminde 11 sürücüye para cezası
Amasya'nın Merzifon ilçesinde yapılan trafik denetiminde 11 sürücüye para cezası uygulandı. Denetimde 2 araç da trafikten men edildi.
Amasya'nın Merzifon ilçesinde yapılan trafik denetiminde 11 sürücüye para cezası uygulandı.
Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, kazaların en aza indirilmesi amacıyla denetimlerini sürdürüyor.
Ekipler, denetimlerde ehliyet, araç muayenesi, kask, abartı egzoz, emniyet kemeri ve cep telefonu kullanımı kontrolü gerçekleştirdi.
Denetimde 98 otomobil ve motosiklet sürücüsü kontrol edilirken, 11'ine çeşitli nedenlerle para cezası verildi. Denetimde 2 araç da trafikten men edildi.