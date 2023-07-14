Merzifon'da TIR Sulama Kanalına Devrildi

AMASYA'nın Merzifon İlçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR sulama kanalına devrildi.

Kaza, bugün Merzifon ilçesinde meydana geldi. Samsun'dan Merzifon ilçesine giden Etibar Hüseynov yönetimindeki 90 TY 676 plakalı çekici ve buna bağlı 99 ZK 287 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardındus ambulansla Merzifon Devlet Hastanesine kaldırılan Hüseynov'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA