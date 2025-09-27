Haberler

Merzifon'da Ticari Taksi ile Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı

Merzifon'da Ticari Taksi ile Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir kavşakta meydana gelen kazada, ticari taksi ile motosikletin çarpışması sonucu 1'i çocuk 2 kişi yaralandı. Kazanın anı güvenlik kamerasına yansıdı.

AMASYA'nın Merzifon ilçesinde, kavşakta ticari taksi ile motosikletin çarpıştığı kazada 1'i çocuk 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 17.50 sıralarında Taştan Sönmez Caddesi Öğretmenevi kavşağında meydana geldi. Kenan Y. idaresindeki 05 T 5090 plakalı ticari taksi ile Çetin Cem B. yönetimindeki 60 ADE 892 plakalı motosiklet çarpıştı. Devrilen motosikletten yola düşen sürücüsü Çetin Cem B. ile arkasında bulunan Osman S. (9) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Merzifon Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
BM'deki Netanyahu protestosuna Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum

Netanyahu protestosuna Erdoğan'dan ilk yorum! "Katil" diye başlayıp...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'de Jhon Duran krizi

Fenerbahçe'de Jhon Duran krizi
Arka Sokaklar'da izleyiciyi şoke eden fragman

Arka Sokaklar izleyicisi şokta
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.