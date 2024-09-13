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Merzifon'da Tekstil Fabrikasında Yangın Çıktı

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Amasya'nın Merzifon ilçesindeki bir tekstil fabrikasının ütü bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olayda hasar meydana geldi.

Amasya'nın Merzifon ilçesindeki bir fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Merzifon Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil fabrikasının ütü bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Fabrikadaki yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonrası söndürüldü.

Yangın sonrası fabrikada hasar oluştu.

Kaynak: AA / Hülya Turan - Güncel

Merzifon 3-sayfa İtfaiye Güncel amasya Yaşam

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