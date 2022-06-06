Merzifon'da tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı - Haberler

Merzifon'da tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
AA - Hülya Turan - Güncel
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Amasya'nın Merzifon ilçesinde, otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Amasya'nın Merzifon ilçesinde, otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Murat A. idaresindeki 34 COU 475 plakalı otomobil, Merzifon- Samsun kara yolunun 3. kilometresinde kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.
Yaralanan sürücü, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AA / Hülya Turan - Güncel