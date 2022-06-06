Merzifon'da tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı - Haberler

Merzifon'da tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı Amasya'nın Merzifon ilçesinde, otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Amasya'nın Merzifon ilçesinde, otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Alınan bilgiye göre, Murat A. idaresindeki 34 COU 475 plakalı otomobil, Merzifon- Samsun kara yolunun 3. kilometresinde kontrolden çıkarak tarlaya devrildi. Yaralanan sürücü, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. AA / Hülya Turan - Güncel Samsun Amasya Güncel Haberler

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