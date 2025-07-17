Merzifon'da Sinek ve Haşerelere Karşı İlaçlama Çalışmaları Devam Ediyor
Amasya'nın Merzifon ilçesindeki köylerde, halk sağlığını tehdit eden sinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışmaları sürüyor. İlçeye bağlı 30 köyde yapılan bu çalışmaların yaz boyunca devam etmesi planlanıyor.
Amasya'nın Merzifon ilçesindeki köylerde haşere ve sineklere karşı ilaçlama çalışması devam ediyor.
Kaymakamlık ve İlçe Özel İdaresi koordinesinde, halk sağlığını tehdit eden sinek ve haşerelere karşı başlatılan çalışmalar sürüyor.
Ekipler, ilçeye bağlı 30 köyde ilaçlama yaptı.
Yaz aylarında vatandaşların sinek ve haşereyle ilgili rahatsızlık yaşamaması için ilaçlama çalışmalarına aralıksız devam edeceği bildirildi.
Kaynak: AA / Hülya Turan - Güncel