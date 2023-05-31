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Merzifon'da Sebze Kasalarının Tutuşması Sonucu Çıkan Yangın Söndürüldü

Merzifon'da Sebze Kasalarının Tutuşması Sonucu Çıkan Yangın Söndürüldü

Güncel Haberler

Amasya'nın Merzifon ilçesinde sebze kasalarının tutuşması sonucu çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın, apartmanın dış cephesine de sıçradı ve maddi hasar oluştu.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde sebze kasalarının tutuşması sonucu çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Mahsen Mahallesi Mahmut Sürmeli Caddesi'nde 4 katlı bir apartmanın önüne bırakılan sebze kasaları, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Alevler apartmanın dış cephesine de sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında apartmanın dış cephesinde maddi hasar oluştu.

Kaynak: AA / Hülya Turan - Güncel

İtfaiye Amasya Güncel Haberler

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