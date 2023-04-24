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Merzifon'da park halindeki otomobil yandı

Merzifon'da park halindeki otomobil yandı

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Amasya'nın Merzifon ilçesinde park halindeki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde park halindeki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde park halindeki 19 ADE 172 plakalı otomobilin bagaj kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen Merzifon Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti.

Yangın kısa sürede söndürüldü, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Hülya Turan - Güncel

Amasya Akif Güncel Haberler

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