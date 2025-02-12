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Merzifon'da Otomobil ve Panelvanın Çarpışmasında 4 Yaralı

Merzifon'da Otomobil ve Panelvanın Çarpışmasında 4 Yaralı
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Amasya'nın Merzifon ilçesinde otomobil ile panelvanın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde otomobil ile panelvanın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Harun D'nin kullandığı 55 PM 898 plakalı panelvan, Kayadüzü köyü Tüneller mevkisinde Faruk L. idaresindeki 06 EYR 743 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada araçlarda bulunan Bahadır B, Gani D, Hakime D. ve Sedef D. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Hülya Turan - Güncel
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