Merzifon'da Otomobil ve Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza sırasında güvenlik kamerası görüntüleri inceleniyor.

AMASYA'nın Merzifon ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Taştan Sönmez Caddesi Öğretmenevi Kavşağı'nda meydana geldi. S.T., yönetimindeki 05 ACV 951 plakalı otomobille H.K. idaresindeki 05 AEH 334 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Kazada motosikletin sürücüsü ile yanındaki Y.E.B. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Merzifon Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
