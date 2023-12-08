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Merzifon'da okul servislerine denetim

8 Aralık 2023 13:39 Son Güncelleme: 13:40 Abone Ol

Amasya'nın Merzifon ilçesinde okul servislerine yönelik denetimler devam ediyor. İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2023-2024 eğitim öğretim yılının huzur içinde sürdürülebilmesi amacıyla okul servislerini denetledi. Denetimlerde araç evrakları ve emniyet kemerleri kontrol edildi.