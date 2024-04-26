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Merzifon'da okul güvenliği ve tedbirleri toplantısı yapıldı

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Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan başkanlığında Merzifon Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde okul güvenliği ve tedbirleri toplantısı düzenlendi. Toplantıda, okullarla ilgili güvenlik önlemleri ve sorunlar ele alındı.

Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan başkanlığında okul güvenliği ve tedbirleri toplantısı yapıldı.

Merzifon Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde kurum ve okul müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, okullarla ilgili güvenlik önlemleri ve sorunlar görüşüldü.

Kaymakam Güldoğan, toplantıda yaptığı konuşmada, okul güvenliği konusunda tüm önlemlerin alındığını söyledi.

Öğrencilerin huzurlu ortamda eğitim görmeleri için çaba sarf ettiklerini dile getiren Güldoğan, "Okul giriş ve çıkış saatlerinde trafik güvenliği, okul çevresinde metruk binaların tespiti ve alınacak tedbirler, dezavantajlı çocukların okula devamının sağlanması, okullarda yapılacak olan sağlık taraması, psikososyal destek ve okul kantinlerine yönelik çalışmalarımızı ele aldık. Eğitim ve huzur için çok önemli. Öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize ve tüm eğitim camiasına başarılar diliyorum." dedi.

Toplantıya İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Erbil Terbıyık, İlçe Emniyet Müdürü Levent Kürşad Aykaç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat ile okul müdürleri katıldı.

Güldoğan, daha sonra Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerini ziyaret ederek, bir süre sohbet etti.

Kaynak: AA / Güncel

Ali Güldoğan Merzifon Güvenlik Eğitim Güncel Haberler

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