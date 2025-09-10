Merzifon'da Okul Güvenliği Toplantısı yapıldı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde "Okul Güvenliği Toplantısı" gerçekleştirildi.

Kaymakam Ahmet Karaaslan başkanlığında Şehit Abdulmuttalip Kesikbaş Halk Eğitimi Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda, okullarda alınacak güvenlik önlemleri ve çeşitli tedbirler görüşüldü.

Kaymakam Karaaslan, toplantıda yaptığı konuşmada, okul güvenliği konusunda tüm önlemlerin alındığını söyledi.

Öğrencilerin huzurlu ortamda eğitim görmeleri için çaba sarf ettiklerini dile getiren Karaaslan,"Yeni eğitim öğretim döneminin huzur ve güven içinde sürdürülebilmesi, ülkemizin geleceği olan çocuklarımızın ve gençlerimizin okul çevrelerinde maruz kalabilecekleri her türlü olumsuzlukların engellenmesi ve trafik güvenliğinin artırılması için çaba sarf ediyoruz. Eğitim öğretim yılının başta öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize ve tüm eğitim camiasına hayırlı olmasını diliyorum."ifadelerini kullandı.

Toplantıya, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Uğur Temelci, İlçe Emniyet Müdürü Levent Kürşad Aykaç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat,okul müdürleri ve muhtarlar katıldı.