Haberler

Merzifon'da Öğrencilere Trafik Eğitimi Verildi

Merzifon'da Öğrencilere Trafik Eğitimi Verildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya'nın Merzifon ilçesinde jandarma ekipleri, öğrencilere trafik güvenliği ve kuralları konusunda eğitim verdi.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde jandarma ekiplerinin öğrencilere yönelik trafik eğitimleri devam ediyor.

Merzifon İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çaybaşı ile Sarıbuğday köylerindeki ilk ve ortaokullarda eğitim gören öğrencilere yönelik bilgilendirme etkinliği gerçekleştirdi.

Etkinlikte öğrencilere, genel trafik güvenliği, emniyet kemeri kullanmanın önemi, trafik ışıkları, trafik işaret ve levhaları ile karşıdan karşıya geçiş kuralları gibi konularda eğitim verildi.

Teorik ve uygulamalı trafik eğitimlerinin belirli aralıklarla devam edeceği bildirildi.

Kaynak: AA / Hülya Turan - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Sahte e-İmza olayıyla ilgili inceleme başlatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! DDK hemen inceleme başlattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hastanede yaşan savaşı veren Fatih Ürek'in doktorundan yeni açıklama

Entübe edilen Fatih Ürek'ten haber var
İzlerken utandık! Kameralar önünde ünlü isme skandal hareket

Kameralar önünde ünlü isme skandal hareket
İmam nikahında geline 'Eyvah' dedirten soru

İmam nikahında geline "Eyvah" dedirten soru
Dünya Osimhen'i konuşuyor

Dünya Osimhen'i konuşuyor
Hastanede yaşan savaşı veren Fatih Ürek'in doktorundan yeni açıklama

Entübe edilen Fatih Ürek'ten haber var
Kimsenin gözünün yaşına bakmıyor! Sadettin Saran Dünyaca ünlü isme 'Güle güle' dedi

Dünyaca ünlü isme "Güle güle" dedi
'Öcalan'a umut hakkı' polemiği! Özlem Zengin 'Talep olmadı' dedi, DEM'den anında yanıt geldi

"Öcalan" polemiği: Biri "Ben duymadım" dedi, diğeri yalanladı
Hadise Samsun konserinde enerjisiyle göz doldurdu

Hadise bir şeyler deniyor!
Arkeologlar, antik kuyuda 1.800 yıllık cesetler buldu

Arkeologlar, antik kuyuda 1.800 yıllık cesetler buldu
Bahçeli'nin çağrısı sonrası MSB'den askeri hastanelerin açılmasına yeşil ışık

Bahçeli'nin gündem yaratan çağrısına MSB'den yeşil ışık
Sigaraya zam geldi! İşte yeni fiyatlar

Sigaraya okkalı zam! İşte tiryakileri üzecek yeni fiyatlar
Marmara'da 7,5'luk deprem alarmı! 7 şehirde eşzamanlı sirenler çalacak

4. seviye alarm! 7 şehirde eşzamanlı sirenler çalacak
Türkiye'nin havası en kirli 3 kenti belli oldu! İlk sıradaki şehir şaşırttı

Türkiye'nin havası en kirli 3 şehri! Birinciyi tahmin etmek çok zor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.