Merzifon'da Öğrencilere Trafik Eğitimi Verildi

Amasya'nın Merzifon ilçesinde jandarma ekiplerinin öğrencilere yönelik trafik eğitimleri devam ediyor.

Merzifon İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çaybaşı ile Sarıbuğday köylerindeki ilk ve ortaokullarda eğitim gören öğrencilere yönelik bilgilendirme etkinliği gerçekleştirdi.

Etkinlikte öğrencilere, genel trafik güvenliği, emniyet kemeri kullanmanın önemi, trafik ışıkları, trafik işaret ve levhaları ile karşıdan karşıya geçiş kuralları gibi konularda eğitim verildi.

Teorik ve uygulamalı trafik eğitimlerinin belirli aralıklarla devam edeceği bildirildi.