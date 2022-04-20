Merzifon'da öğrenciler diş taramasından geçirilecek

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Amasya'da Merzifon İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile İlçe Sağlık Müdürlüğü arasında sağlık faaliyetlerini ile ilgili iş birliği protokolü imzalandı.

Protokolün imza programına katılan Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan, protokol kapsamında ilçedeki öğrencilere yönelik sağlık faaliyetleri gerçekleştirileceğini söyledi.

Protokolün önemli bir sağlık hizmeti olmasının yanı sıra kurumsal iş birliğinin ve eş güdümün artması açısından önem taşıdığını dile getiren Güldoğan, "Köy okullarında eğitime devam eden, köyde ikamet edip taşımalı eğitim kapsamında ilçe merkezinde ya da başka bir köyde öğrenim gören ve pansiyonlarda barınan öğrencilerin İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince diş taramasının yapılması, diş macunu ve diş fırçası dağıtılmasını amaçlıyoruz. Ayrıca gerek görülen öğrencilerin Merzifon Ağız Diş Sağlığı Merkezine yönlendirilmesi, diş bakımı ile ilgili farkındalık oluşturulması hedeflerimiz arasında yer alıyor." dedi.

Diş sağlığı bilincinin erken yaşlarda kazandırılması gerektiğini vurgulayan Güldoğan, protokolün ilçeye hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat ile İlçe Sağlık Müdür Vekili Nesrin Pircanoğlu, iş birliği protokolünü imzaladı.