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Merzifon'da mutfak aspiratöründen çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Merzifon'da mutfak aspiratöründen çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Güncel Haberler

Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir evin mutfağındaki aspiratörün alev alması sonucu çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir evin mutfağındaki aspiratörün alev alması sonucu çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bahçelievler Mahallesi Şeker Sokak'ta 4 katlı binanın zemin katındaki Demet Ç'ya ait evin mutfak kısmında yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Aspiratörden çıktığı belirlenen yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Evde hasar meydana geldi.

Kaynak: AA / Hülya Turan - Güncel

İtfaiye Amasya Güncel Haberler

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