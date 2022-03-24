Merzifon'da müstakil evde çıkan yangın hasara yol açtı
AA - Hülya Turan - Güncel
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Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
AMASYA (AA) - Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İlçeye bağlı Karamağara köyünde Ali Ekim'e ait müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Evden duman çıktığını görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Merzifon Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.
Yangın evde hasara neden oldu.
AA / Hülya Turan - Güncel