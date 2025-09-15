Merzifon'da Mevlid-i Nebi Haftası Etkinliği

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, "Mevlid-i Nebi Haftası" dolayısıyla program düzenlendi.

Merzifon Şehit Ahmet Özsoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde düzenlenen programda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Hz. Peygamberin hadislerini içeren oratoryo sahnelendi.

Etkinlikte öğrenciler tarafından şiirler ve ilahiler okundu.

Merzifon İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat, burada yaptığı konuşmada, etkinliğin gençlerin milli ve manevi değerlerle donanarak yetişmesine katkı sağladığını belirterek,

"Sevgili öğrencilerimizin hazırladığı bu güzel program, Peygamber Efendimizin örnek hayatını ve bizlere bıraktığı değerleri hatırlatması açısından çok kıymetlidir. Emeği geçen idareci, öğretmen ve öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyorum." diye konuştu.

Programa, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.