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Merzifon'da Kurban Bayramı öncesi sahte para ve dolandırıcılık uyarısı

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Amasya'nın Merzifon ilçesinde vatandaşlar, Kurban Bayramı öncesi sahte para ve dolandırıcılık olaylarına karşı uyarıldı. Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, Kurban Bayramı öncesi pazar yeri, banka ve PTT şubelerinde vatandaşlara, içeriğinde sahte parayı tanımalarını kolaylaştıracak bilgilerin yer aldığı broşürlerden dağıttı. Broşürlerde ayrıca, alışveriş sırasında paranın gerçek olup olmadığının kontrolü, kurbanlık alışverişi, telefon ve internet üzerinden yapılan alışverişte dikkat edilmesi gereken konular hakkında ayrıntılı bilgilere yer verildi. Ekipler, vatandaşları şüpheli durumlarda vakit kaybetmeden güvenlik güçlerine ihbarda bulunması konusunda uyardı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde vatandaşlar, Kurban Bayramı öncesi sahte para ve dolandırıcılık olaylarına karşı uyarıldı.

Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, Kurban Bayramı öncesi pazar yeri, banka ve PTT şubelerinde vatandaşlara, içeriğinde sahte parayı tanımalarını kolaylaştıracak bilgilerin yer aldığı broşürlerden dağıttı.

Broşürlerde ayrıca, alışveriş sırasında paranın gerçek olup olmadığının kontrolü, kurbanlık alışverişi, telefon ve internet üzerinden yapılan alışverişte dikkat edilmesi gereken konular hakkında ayrıntılı bilgilere yer verildi.

Ekipler, vatandaşları şüpheli durumlarda vakit kaybetmeden güvenlik güçlerine ihbarda bulunması konusunda uyardı.

Kaynak: AA / Güncel

Kurban Bayramı Alışveriş Merzifon Amasya Banka PTT Dolandırıcılık Güvenlik 3.Sayfa Ekonomi Güncel Haberler

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