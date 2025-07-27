Merzifon'da Kereste Deposunda Yangın Çıktı

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Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir kereste deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Depoda ve yanında bulunan bağ evinde maddi hasar meydana geldi.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde kereste deposunda çıkan yangın söndürüldü.

Akif Gülle Bulvarı'nda bulunan kereste deposunda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

Depodan yükselen dumanları fark eden çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Merzifon ve Suluova Belediyesi itfaiye ekipleri ile Amasya Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, kereste deposu ve bitişiğindeki bağ evinde maddi hasar oluştu.

Kaynak: AA / Cihan Okur - Güncel
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