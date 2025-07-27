Merzifon'da Kereste Deposunda Yangın Çıktı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde kereste deposunda çıkan yangın söndürüldü.

Akif Gülle Bulvarı'nda bulunan kereste deposunda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

Depodan yükselen dumanları fark eden çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Merzifon ve Suluova Belediyesi itfaiye ekipleri ile Amasya Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, kereste deposu ve bitişiğindeki bağ evinde maddi hasar oluştu.