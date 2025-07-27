Merzifon'da Kereste Deposunda Yangın Çıktı

Merzifon'da Kereste Deposunda Yangın Çıktı
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Amasya'nın Merzifon ilçesinde, henüz bilinmeyen bir sebeple kereste deposunda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangın kısa sürede büyüyerek çevrede paniğe neden oldu.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde kereste deposunda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Akif Gülle Bulvarı'nda bulunan kereste deposunda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

Depodan yükselen dumanları fark eden çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

Kaynak: AA / Cihan Okur - Güncel
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