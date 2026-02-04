Amasya'da karla mücadele çalışmaları devam ediyor
Amasya'nın Merzifon ilçesinde kar açma ve kar küreme çalışmaları, kar kalınlığının 30 santimetreyi bulduğu Tavşan Dağı'nda devam ediyor. İl Özel İdaresi ekipleri, grup köy yollarında müdahale ediyor.
Ekiplerin grup köy yollarında karla mücadele çalışmalarına aralıksız devam ettiği bildirildi.
