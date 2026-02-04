Haberler

Amasya'da karla mücadele çalışmaları devam ediyor

Amasya'da karla mücadele çalışmaları devam ediyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amasya'nın Merzifon ilçesinde kar açma ve kar küreme çalışmaları, kar kalınlığının 30 santimetreyi bulduğu Tavşan Dağı'nda devam ediyor. İl Özel İdaresi ekipleri, grup köy yollarında müdahale ediyor.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde karla mücadele çalışmaları kapsamında yol açma ve kar küreme çalışmaları yapılıyor.

Amasya İl Özel İdaresi ekipleri, kar kalınlığının yer yer 30 santimetreye ulaştığı Merzifon Tavşan Dağı'nda iş makineleriyle kar küreme çalışması yürütüyor.

Ekiplerin grup köy yollarında karla mücadele çalışmalarına aralıksız devam ettiği bildirildi.

Kaynak: AA / Hülya Turan - Güncel
MHP'li Feti Yıldız: Umut hakkı konusunda uzlaştık

Abdullah Öcalan'a umut hakkı konusunda uzlaşıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Sapık Sinan' olarak tanınıyordu! Tahliyesinin ardından ilk kez konuştu

"Sapık Sinan" olarak tanınıyordu! Tahliyesinden sonra ilk kez konuştu
Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a indi! Yaptığı olay oldu

Etkileşim rekoru kıran görüntü
30 gündür beklenen transfer gerçekleşti! Karşılamaya 1 kişi gitti

30 gündür beklenen transfer gerçekleşti! Karşılamaya 1 kişi gitti
Saba Tümer'in konuğuna yaptığı uyarı programın önüne geçti: Bana hanım deme

Konuğuna yaptığı uyarı programın önüne geçti: Resmen yürümüş
'Sapık Sinan' olarak tanınıyordu! Tahliyesinin ardından ilk kez konuştu

"Sapık Sinan" olarak tanınıyordu! Tahliyesinden sonra ilk kez konuştu
Günler sonra ortaya çıktı! Zırhlı araç protestocuları böyle ezmiş

Zırhlı araç sokağa inen vatandaşları acımasızca böyle ezmiş
Yeni belgelerde skandal detay: Prens Andrew ve Epstein dansçı kızı üçlü ilişkiye zorladı

Skandal detay: Prens ve Epstein dansçı kızı üçlü ilişkiye zorladı