Merzifon'da Kanser Haftası kapsamında stant açıldı

Merzifon Karamustafa Paşa Devlet Hastanesi tarafından Kanser Haftası etkinlikleri kapsamında stant açıldı.

Hastanede açılan stantta kanser hastalıkları ve taramaları hakkında bilinçlendirme ve duyarlılığı artırmak amacıyla vatandaşlara sağlık personeli tarafından bilgi verildi.

Ayrıca kanser hastalıkları hakkında hazırlanan broşürler de vatandaşlara dağıtıldı.

Hastane Başhekimi Selçuk Sezikli, gazetecilere, kanserin ölümler sıralamasında kalp ve damar hastalıklarından sonra ikinci sırada geldiğini belirtti.

Kanserden korunmada en önemli konunun erken teşhis olduğuna işaret eden Sezikli, "Erken teşhis edildiğinde tedavinin mümkün olduğu ve yaşam kalitesinin artırılabildiği kanser türleri olduğu düşünülürse, erken teşhis için yapılan taramaların çok önemli olduğu ortaya çıkmaktadır. Ayrıca çevresel faktörlere bağlı olarak gelişmekte olan kanserlere karşı korunmak için önlemler alınabileceği de bilinmelidir." dedi.