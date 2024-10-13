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Merzifon'da Kamyonet Yaya Çarptı: Bir Kişi Ağır Yaralandı

Merzifon'da Kamyonet Yaya Çarptı: Bir Kişi Ağır Yaralandı
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Amasya'nın Merzifon ilçesinde yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan Burhan Bolat, sürücüsü Yusuf F. olan kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralandı. İlk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye kaldırılan Bolat, Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Sürücü jandarma tarafından gözaltına alındı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde kamyonetin çarptığı yaya ağır yaralandı.

Yusuf F. idaresindeki 55 YF 156 plakalı kamyonet, Ankara-Samsun kara yolu Tüneller Bayat mevkisinde yolun karşısına karşıya geçmeye çalışan Burhan Bolat'a (59) çarptı.

Kazada ağır yaralanan Bolat, bölgeden geçen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılarak Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bolat, buradaki müdahalenin ardından Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Gözaltına alınan sürücünün jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel

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