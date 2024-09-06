Merzifon'da Jandarma Ekipleri Kazaları Önlemek İçin Denetimlerini Sürdürüyor

Amasya'nın Merzifon ilçesinde jandarma ekipleri, kazaların en aza indirilmesi amacıyla denetimlerini sürdürüyor.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan denetimlerde, sürücülerin ve araçların belgeleri kontrol edilerek, emniyet kemerinin önemi hatırlatıldı.

İlçenin huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen uygulamada 313 araç sürücüsü kontrol edildi, 25 sürücüye kurallara uymadıkları için toplam 94 bin lira cezai işlem uygulandı.

Denetimde, 5 araç ve 4 motosiklet trafikten men edildi.