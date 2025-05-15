Merzifon'da Hafızlık Kur'an Kursları İçin Kermes Düzenlendi

Merzifon'da Hafızlık Kur'an Kursları İçin Kermes Düzenlendi
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Merzifon ilçesinde, Hafızlık Kur'an Kursları yararına düzenlenen kermeste kitaplar, yöresel yemekler ve el işleri satışa sunulurken, toplumsal yardımlaşma ve dayanışma vurgulandı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, Hafızlık Kur'an Kursları yararına kermes düzenlendi.

Merzifon İlçe Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Merzifon Şubesi işbirliğiyle Çelebi Sultan Mehmet Medresesi'nde düzenlenen kermeste kitap, yöresel yemekler ve el işleri satışa sunuldu.

Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan, burada yaptığı açıklamada, bu tür etkinliklerin toplumda yardımlaşma ve dayanışma ruhunu pekiştirdiğini söyledi.

Merzifon halkının yardımseverliğini bir kez daha gösterdiğini dile getiren Karaaslan, kermesin açılmasında emeği geçen din görevlilerini tebrik etti.

İlçe Müftüsü Sebahattin Kesti ise, kermesin 3 gün açık kalacağını belirterek, "Kermesimizi yatılı Hafızlık Kur'an Kursları başta olmak üzere tüm kursların yararına düzenledik. Bu etkinlikler, yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerinden biridir. Katkı sunan tüm kardeşlerimizden Allah razı olsun."diye konuştu.

Kur'an-ı Kerim okunan kermese, Belediye Başkan Yardımcısı Remzi Hökelek, Cumhuriyet Başsavcısı Mevlüt Furkan Akkaya, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Erbil Terbıyık, İlçe Emniyet Müdürü Levent Kürşad Aykaç ile vatandaşlar da katıldı.

Kaynak: AA / Hülya Turan - Güncel
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