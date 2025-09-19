Haberler

Merzifon'da Gaziler Günü dolayısıyla helva dağıtıldı

Merzifon'da Gaziler Günü dolayısıyla helva dağıtıldı
Amasya'nın Merzifon ilçesinde Gaziler Günü etkinlikleri kapsamında vatandaşlara helva dağıtıldı.

Merzifon İlçe Müftülüğü tarafından Medrese Camisi'nde düzenlenen mevlit programının ardından Aşevi Müdürlüğünce vatandaşlara helva ikramında bulunuldu.

Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan, yaptığı açıklamada, bugünün vatanın bölünmez bütünlüğü ve milletin huzuru için canlarını hiçe sayan kahraman gazilerin günü olduğunu söyledi.

Her zaman şehit yakınları ve gazilerin yanında olduklarını vurgulayan Karaaslan, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletimizin huzuru için canlarını feda eden kahraman şehit ve gazilerimizin Gaziler Günü'nü kutluyorum."ifadelerini kullandı.

