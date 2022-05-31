Merzifon'da "Etik Kültürünün Yaygınlaştırılması" semineri düzenlendi - Haberler

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, kamu personeline yönelik "Etik Kültürünün Yaygınlaştırılması" semineri düzenlendi.

Halk Eğitim Merkezi konferans salonunda düzenlenen seminerde konuşan Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan, gerek kamu idaresinde gerekse de toplumda etik kültürünün yerleştirilmesi ve etik bilincinin artırılmasına katkı sağlamak amacıyla seminerler düzenlediklerini söyledi.

Kamu hizmetinin yerine getirilmesinde etik ilkelerine uygun davranışların sergilenmesinin önemine dikkati çeken Güldoğan, kamu yönetimi etiğinin temel unsurlarının, adalet, hesap verebilirlik, saydamlık, dürüstlük, iş ve işlemlerde tutarlılık gibi ahlaki değerler ve ilkeler bütününden oluştuğunu kaydetti.

Programda Merzifon İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Ali Çiftçi, kamu görevinde etik ilkeler ve davranışlar konusunda bilgi verdi.

Seminere İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Ceyhan, daire müdürleri, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personel ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.