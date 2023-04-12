Merzifon'da bir evin kalorifer kazanında çıkan yangın söndürüldü
Güncel Haberler
Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir evin kalorifer kazanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir evin kalorifer kazanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İlçeye bağlı Bulak köyünde Burhan Ç'ye ait evin müştemilatında bulunan kat kalorifer kazanında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Merzifon Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahale ettiği yangın, çevrede bulunan evlere sıçramadan söndürüldü.
Yangında müştemilat kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Güncel