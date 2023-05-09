Merzifon'da bir evde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü
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Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Hacıhasan Mahallesi İniş Sokak'ta 2 katlı müstakil binanın üst katındaki Samet Ü'ye ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü, evde hasar oluştu.
Kaynak: AA / Hülya Turan - Güncel