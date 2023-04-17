Merzifon'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
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Merzifon ilçesinde lastiği patlayan otomobilin bariyerlere çarptığı kazada sürücü yaralandı.
Merzifon ilçesinde lastiği patlayan otomobilin bariyerlere çarptığı kazada sürücü yaralandı.
Celalettin K. idaresindeki 06 CMM 090 plakalı otomobil, Merzifon- Çorum kara yolu 6. kilometresinde lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.
Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Hülya Turan - Güncel