Merzifon'da bariyere çarparak devrilen otomobildeki 1 kişi yaralandı
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Amasya'nın Merzifon ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Amasya'nın Merzifon ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Ceren Ş. (28) idaresindeki 16 AHV 215 plakalı otomobil, Merzifon- Samsun kara yolu Çavundur köyü kavşağında bariyere çarptıktan sonra devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otomobildeki A.G. (25), 112 Acil Sağlık ekiplerince Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Hülya Turan - Güncel