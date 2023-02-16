Merzifon'da bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı Güncel Haberler Amasya'nın Merzifon ilçesinde bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. Amasya'nın Merzifon ilçesinde bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. Oktay K. yönetimindeki 05 FD 273 plakalı otomobil, Merzifon- Samsun kara yolu 4. kilometrede bariyere çarptı. Merzifon Belediyesi itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, sağlık ekipleri tarafından Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaynak: AA / Güncel Samsun Amasya Güncel Haberler

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