Merzifon'da bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
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Amasya'nın Merzifon ilçesinde bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Amasya'nın Merzifon ilçesinde bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Oktay K. yönetimindeki 05 FD 273 plakalı otomobil, Merzifon- Samsun kara yolu 4. kilometrede bariyere çarptı.
Merzifon Belediyesi itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, sağlık ekipleri tarafından Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Güncel