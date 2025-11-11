Merzifon'da Atatürk ve silah arkadaşları için mevlit okutuldu

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şehitler için mevlit okutuldu.

Merzifon Belediyesi tarafından Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87'nci yılı dolayısıyla Medrese Camisi'nde öğle namazı öncesinde mevlit okutuldu, dua edildi.

Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı, gazetecilere, Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve şehitleri rahmetle andıklarını söyledi.

Kargı, "Türk Milletinin bir ferdi olarak ilke ve devrimlerinin gönüllü ve azimli bir koruyucusu olmaktan büyük şeref duyuyorum. Bizlere emanet ettiği demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti, sonsuza kadar bağımsız ve özgür yaşayacaktır. Cumhuriyetimizin kurucusu, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 87. yılında sevgi, saygı, minnet ve özlemle anıyoruz. Ruhu şad olsun." ifadelerini kullandı.

Namaz sonrasında vatandaşlara helva dağıtıldı.