Merzifon'da adli yıl açılış töreni yapıldı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde adli yıl açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Merzifon Adalet Sarayı bahçesinde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Merzifon Cumhuriyet Başsavcısı Ali Soylu, yaptığı konuşmada, yeni adli yılın hayırlı olmasını diledi.

Kanun çerçevesinde tüm vatandaşlara yardımcı olmaya devam edeceklerini dile getiren Soylu, "Hukuk yolunda mücadele ederken kaybettiğimiz yargı şehitlerimizi, vatan uğruna can veren güvenlik güçlerimizi ve Türkiye Cumhuriyetini kurarak bizlere emanet eden Mustafa Kemal Atatürk ile kahraman silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Yeni adli yılımızın ülkemize ve milletimize, fedakarca görev yapan hakim, cumhuriyet savcısı, avukat ve tüm yargı çalışanlarına hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Törene, Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Mete Kuş, Belediye Başkan Yardımcıları Erkan Ergül ile Tuncer Basmacı ve diğer ilgililer katıldı.