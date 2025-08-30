Merzifon'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
Amasya'nın Merzifon ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Kaymakam Ahmet Karaaslan, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Halil Uğur Serin ve Belediye Başkanı Alp Kargı, Hükümet Konağında tebrikleri kabul etti.
Cumhuriyet Meydanında devam eden törende Karaaslan, Serin ve Kargı tören alanındakilerin bayramını kutladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajının okunduğu törende, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı.
Tören, geçit töreniyle sona erdi.
Kaynak: AA / Hülya Turan - Güncel