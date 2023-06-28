Merzifon'da 3 Otomobilin Karıştığı Kazada 8 Kişi Yaralandı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 otomobil birbirine çarptı ve 8 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

AMASYA'nın Merzifon ilçesinde 3 otomobilin karıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza, Merzifon D-100 karayolu Sarıköy mevkisinde meydana geldi. Mustafa Miletli yönetimindeki 34 JE 8471 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önünde giden Basri Aydoğan yönetimindeki 55 AEK 778 plakalı otomobile arkadan çarptı. Savrulan araçlar bariyere vurarak durdu. Bu sırada arkadan gelen Koray Özübek idaresindeki 34 KB 1837 plakalı başka bir otomobil de Basri Aydoğan'ın otomobiline çarparak durdu.

Yaralılar ambulanslarla kaldırıldıkları Merzifon Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.