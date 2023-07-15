Merzifon'da 15 Temmuz etkinlikleri düzenlendi

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi. Merzifon Kaymakamlığı tarafından düzenlenen etkinlikte, katılımcılar ellerinde Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Caddesi'nden Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Etkinlikler saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesiyle devam etti. Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan, yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'da Türk milletinin vatana olan aşkının, bayrak sevgisinin ve hür yaşama kararlılığının önünde hiçbir gücün duramayacağını dünyaya bir kez daha kanıtladığını söyledi. Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz gecesi, vatan için şehadete eren şehitlere rahmet, gazilere şükranlarını sunan Güldoğan, 'Devletimizin bekası için tarihin her döneminde olduğu gibi bundan sonra da milli birlik ruhuyla tek yürek olarak vatanımıza, milletimize, bayrağımıza, devletimize sahip çıkarak, milli irademizi ve demokrasimizi zedelemek isteyen hainlere karşı taviz vermeden birlik olmaya devam edeceğiz.' ifadelerini kullandı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Merzifon Kaymakamlığı tarafından düzenlenen etkinlikte, katılımcılar ellerinde Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Caddesi'nden Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Etkinlikler saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesiyle devam etti.

Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan, yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'da Türk milletinin vatana olan aşkının, bayrak sevgisinin ve hür yaşama kararlılığının önünde hiçbir gücün duramayacağını dünyaya bir kez daha kanıtladığını söyledi.

Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz gecesi, vatan için şehadete eren şehitlere rahmet, gazilere şükranlarını sunan Güldoğan, "Devletimizin bekası için tarihin her döneminde olduğu gibi bundan sonra da milli birlik ruhuyla tek yürek olarak vatanımıza, milletimize, bayrağımıza, devletimize sahip çıkarak, milli irademizi ve demokrasimizi zedelemek isteyen hainlere karşı taviz vermeden birlik olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Programa Belediye Başkan Vekili Erkan Ergül, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Erbil Terbıyık, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Ceyhan, daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.