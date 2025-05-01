Kütahya Simav'da 4.2 büyüklüğünde deprem

Günlerdir sallanan ilimizde bir deprem daha
CHP'li vekil arbede esnasında polisler tarafından çembere alındı

İstanbul'da büyük arbede! Onlarca polis milletvekilini çembere aldı
Ahmet Minguzzi cinayetiyle ilgili 2 kişi hakkında daha gözaltı kararı

Görüntüleri inceleyen ekipler harekete geçti! Meğer 2 kişi daha varmış
Gazze için kılını kıpırdatmayan Mahmud Abbas, İsrail'in yardımına koştu

Gazze için kılını kıpırdatmayan Mahmud Abbas, İsrail'e yardıma koştu

Merzifon'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlaması

Merzifon'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlaması
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya'nın Merzifon ilçesinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinliği gerçekleştirildi. Demokrasi Platformu öncülüğünde düzenlenen programda sendika ve sivil toplum kuruluşları bir araya gelerek işçilerin bayramını kutladı. Katılımcılar müzik eşliğinde halay çekti.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı.

Demokrasi Platformu tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda bir araya gelen bazı sendika ve sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, açtıkları pankartlarla işçilerin bayramını kutladı.

Burada toplanan grup adına konuşan Recep Karabek, emekçilerin haklarını aramak için meydanlarda toplandıklarını belirtti.

Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı'nın da katıldığı etkinlikte, katılımcılar müzik eşliğinde halay çekti.

Kaynak: AA / Hülya Turan - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.