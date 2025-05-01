Merzifon'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlaması
Amasya'nın Merzifon ilçesinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinliği gerçekleştirildi. Demokrasi Platformu öncülüğünde düzenlenen programda sendika ve sivil toplum kuruluşları bir araya gelerek işçilerin bayramını kutladı. Katılımcılar müzik eşliğinde halay çekti.
Amasya'nın Merzifon ilçesinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı.
Demokrasi Platformu tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda bir araya gelen bazı sendika ve sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, açtıkları pankartlarla işçilerin bayramını kutladı.
Burada toplanan grup adına konuşan Recep Karabek, emekçilerin haklarını aramak için meydanlarda toplandıklarını belirtti.
Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı'nın da katıldığı etkinlikte, katılımcılar müzik eşliğinde halay çekti.
Kaynak: AA / Hülya Turan - Güncel