Merzifon Belediyesi 50 çocuğu sünnet ettirdi

Merzifon Belediyesi, 21'incisi düzenlenen "Merzifon Kültür ve Sanat Etkinlikleri Haftası" kapsamında 50 çocuğu sünnet ettirdi.

Belediye Başkanı Alp Kargı, Çanakkale Şehitleri Parkı'nda düzenlenen sünnet şöleninde yaptığı konuşmada, çocukları ve ailelerini tebrik ederek, sağlıklı bir ömür diledi.

Kargı, çocukları mutlu edebilmenin kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, "Belediyemiz olarak geleceğimizin teminatı 50 evladımızın toplu sünnet şölenini gerçekleştirdik. Çocuklarımızın bu önemli anlarında hastane aşamasından şölene kadar her zaman yanında olduk. Şölenimizin hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum." dedi.

Etkinlikte çeşitli hediyelerle sevindirilen çocuklar, konvoy eşliğinde şehir turu da yaptı.