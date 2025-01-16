Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanlığına yapılacak caminin temeli atıldı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde bulunan 5. Ana Jet Üs Komutanlığı yerleşkesinde yapılacak Mehmetçik Camisi'nin temeli törenle atıldı.

Vali Önder Bakan, temel atma töreninde yaptığı konuşmada, cami inşaatının en kısa sürede tamamlanmasının planlandığını söyledi.

Mehmetçik Camisi'nin hizmete açılmasıyla askeri personelin ibadetlerini daha geniş mekanda yerine getirme imkanı bulacağını dile getiren Bakan, şunları kaydetti:

"Mübarek üç ayların içinde bulunduğumuz bugünlerde Silahlı Kuvvetlerimizin çok değerli parçası olan 5. Ana Jet Üs Komutanlığımızda Mehmetçik Camimizin temel atma töreninde bir araya gelmiş bulunuyoruz. 'Her kim Allah rızası için bir mescit yaparsa, Allah da ona cennette benzerini yapar' buyuran sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa'nın ocağı olarak nitelendirdiğimiz ordumuz, vatanımızın savunmasında özveri ve fedakarca görev yapmaktadır. Bu vesileyle gök vatanımızın yılmaz savunucuları olan hava şehitlerimiz ile tüm şehitlerimizi rahmet ve hürmetle yad ediyor, bu güzel eserin yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

İl Müftüsü Hamza Bayram tarafından yapılan dua ve kesilen kurbanın ardından caminin temeli atıldı.

Tören, Uçak ve Mühimmat Sergisi'nin gezilmesinin ardından sona erdi.

Amasya Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Kocaman, Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Halil Uğur Serin, Merzifon Belediye Başkan Vekili Hasan Koparan, daire müdürleri ve davetliler de törende yer aldı.