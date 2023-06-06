Meryem Tahnal davası devam ediyor: Palu ailesi olarak bilinen 6 sanığın yargılanması sürüyor

Kocaeli'de kaybolan ve cinayete kurban gittiği iddia edilen Meryem Tahnal'ın kızı Melike Tahnal'ın Sakarya'da öldürülmesine ilişkin Palu ailesi olarak bilinen 1'i tutuklu 6 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada, cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını sunacağını ve sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti. Mahkeme heyeti ise sanığı tutukluluk halinin devamına, esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için dosyanın cumhuriyet savcısına gönderilmesine, mütalaa sunulduğunda sanık ve avukatlarına savunma yapmaları için süre verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Kocaeli'de 15 yıl önce kaybolan ve cinayete kurban gittiği iddia edilen Meryem Tahnal'ın kızı Melike Tahnal'ın Sakarya'da öldürülmesine ilişkin Palu ailesi olarak bilinen 1'i tutuklu 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Melike Tahnal'ın öldürülmesine ilişkin açılan davanın duruşması Sakarya 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmaya, Melike Tanhal'ın eniştesi tutuklu sanık Tuncer Ustael SEGBİS aracılığıyla, müşteki ve sanık avukatları ise salonda hazır bulundu. Celse arasında gelen belgelerin zapta geçirilmesi sonrasında cumhuriyet savcısı, celse arasında esas hakkındaki mütalaasını sunacağını ve sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti. Müşteki ve sanık avukatları ise eksik olan hususların tamamlanmasını istedi. Söz hakkı verilen tutuklu sanık Ustael, önceki savunmalarını tekrar ettiğini ve üzerine atılı suçu kabul etmediğini söyledi. Mahkeme heyeti ise sanığı tutukluluk halinin devamına, esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için dosyanın cumhuriyet savcısına gönderilmesine, mütalaa sunulduğunda sanık ve avukatlarına savunma yapmaları için süre verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Ne olmuştu

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 2008 yılında Meryem Tahnal ve küçük kızı Melike Tahnal'ın kaybolmasına ilişkin soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma neticesinde kayıp Meryem Tahnal'ın babası Harun Palu, annesi Havva Palu, ağabeyi İsa Palu, kardeşleri Fatih Palu ve Ayşe Palu polis tarafından gözaltına alınırken, Palu ailesinin eniştesi Tuncer Ustael ve eşi Emine Ustael ise yaşanan olayla ilgili İstanbul'da katıldıkları bir televizyon programında canlı yayındayken gözaltına alınmıştı. Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, Palu ailesine çeşitli suçlardan hapis cezası verilmişti. Bu karar, aile bireylerinin aynı avukat tarafından savunuldukları ve bu sebeple 'usul hatası' gerçekleştiği gerekçesiyle Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi tarafından bozuldu. 24 Kasım'da Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesinde kayıp Meryem Tahnal'ın öldürülmesiyle ilgili görülen dava sonrasında annesinden 1 yıl sonra kaybolan ve Sakarya'nın Ferizli ilçesinde öldürüldüğü iddia edilen Meryem Tahnal'ın kızı Melike Tahnal'ın öldürülmesiyle ilgili davanın devamı ise Sakarya 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülüyor. - SAKARYA