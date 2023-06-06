Meryem Tahnal davası devam ediyor: Melike Tahnal'ın öldürülmesi iddiası

Kocaeli'de kaybolan ve öldürüldüğü öne sürülen Meryem Tahnal'ın kızı Melike Tahnal'ın Sakarya'da öldürüldüğü iddiasına ilişkin, kamuoyunda "Palu ailesi" olarak bilinen davada 1'i tutuklu 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli'de 15 yıl önce kaybolan ve öldürüldüğü öne sürülen Meryem Tahnal'ın kızı Melike Tahnal'ın Sakarya'da öldürüldüğü iddiasına ilişkin, kamuoyunda "Palu ailesi" olarak bilinen davada 1'i tutuklu 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Sakarya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Melike Tahnal'ın eniştesi tutuklu sanık Tuncer Ustael, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Müşteki ve sanık avukatları duruşmada hazır bulundu.

Gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından cumhuriyet savcısı, celse arasında esas hakkındaki mütalaasını sunacağını belirterek, sanığın tutukluluk halinin devamını istedi.

Söz alan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı, dosyadaki eksikliklerin tamamlanmasını talep etti.

Sanık avukatları da dosyadaki eksik hususların giderilmesini talep ederek, daha sonra esasa ilişkin savunma yapacaklarını ifade etti.

Söz verilen sanık Ustael, önceki savunmalarını tekrar ettiğini ve üzerine atılı suçu kabul etmediğini beyan etti.

Ustael'in tutukluluk halinin devamını, esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için dosyanın cumhuriyet savcısına gönderilmesini, mütalaa sunulduğunda sanık ve avukatlarına savunma yapmaları için süre verilmesini kararlaştıran heyet, duruşmayı erteledi.

Olay

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşayan Meryem Tahnal 2008, kızı Melike Tahnal da 2009'da kaybolmuş, çalışma başlatan polis ekipleri bulguya ulaşamamıştı. Kocaeli ve Sakarya'da yapılan kazılarda da bulguya rastlanılmaması üzerine çalışmalar durdurulmuştu.

Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Meryem Tahnal'ın öldürülmesine ilişkin başlayan yargılama sonunda sanık Tuncer Ustael, "canavarca hisle veya eziyet çektirerek ve üstsoy veya altsoydan birine ya da eş veya kardeşe karşı" kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "hürriyeti yoksun kılma" suçundan 4 yıl, "kredi kartının kötüye kullanılması" suçundan 3 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Sanık Emine Ustael "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 12 yıl 6 ay, Havva, İsa ve Ayşe Palu ise "kasten öldürmeye yardım etme" ve "hürriyetin kısıtlanması" suçlarından 14 yıl 2'şer ay hapse mahkum edilmişti. Fatih Palu'ya da olay tarihinde yaşı küçük olduğu için 8 yıl 4 ay hapis cezası verilmişti.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını 30 Mart'ta bozarak, Ayşe ve İsa Palu ile Emine Ustael'in tahliyesine karar vermişti.

İddianame

Melike Tahnal'ın ölümüne ilişkin hazırlanan iddianamede, sanık Tuncer Ustael hakkında "bilinçli taksirle öldürme" suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar ve "usulsüz ölü gömülmesi" suçundan 6 aya kadar hapis cezası isteniyor. Emine Ustael, Hava ve Ayşe Palu'nun da "usulsüz ölü gömülmesi" suçundan 6 aya kadar hapsi talep ediliyor.

Sanıklar Tuncer ve Emine Ustael, Hava ve Ayşe ile İsa ve Fatih Palu hakkında Melike Tahnal'ın öldürülmesine ilişkin "çocuğu kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle aynı mahkemede açılan ikinci dava, bu dosyayla birleştirilmişti.

İkinci davanın iddianamesinde ayrıca sanık Tuncer Ustael hakkında "çocuğun cinsel istismarı" suçundan en az 15 yıl hapis cezası isteniyor.