Meryem Dağı yapılan 12 bin TOKİ konutu ile adeta şehir oldu TOKİ deyince akla gelen şehir 'Elazığ' Elazığ'da 2020 depreminden sonra yeni rezerv alanları içerisinde yer alan ve 12 bin TOKİ konutunun yapıldığı Meryem Dağı, adeta bir ilçeyi andırıyor.

Meryem Dağı yapılan 12 bin TOKİ konutu ile adeta şehir oldu

TOKİ deyince akla gelen şehir ' Elazığ'

ELAZIĞ - Elazığ'da 2020 depreminden sonra yeni rezerv alanları içerisinde yer alan ve 12 bin TOKİ konutunun yapıldığı Meryem Dağı, adeta bir ilçeyi andırıyor. Resmi 18 bin gayri resmi ise yaklaşık 40 bin kişinin yaşadığı mahalle, Elazığ'ın bir çok ilçesinden büyüklüğü ile görenleri şaşırtıyor.

Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6.8'lik depremin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 24 bin 83 konut inşa edilerek hak sahiplerine teslim edildi. TOKİ konutları şehrin bir çok noktasına yapılırken en büyük değişim ise yeni rezerv alan olan Meryem Dağı'nda oldu. Önceden şehirden uzak bir evin bile olmadığı dağ, şimdi 12 bin konut ile Güneykent Mahallesi oldu. Resmi 18 bin gayri resmi yaklaşık 40 bin kişinin yaşadığı mahalle, konut ve nüfus büyüklüğü ile Elazığ'ın bir çok ilçesini geride bıraktı. Öte yandan mahalle git gide daha da büyüyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Elazığ'da 7 bin 556 konutun yapımına başlanırken bunların 2 binide yine bu bölgede yükseliyor. Ayrıca dron ile görüntülenen mahalle, yapı planları, evleri ve caddeleri ile meşhur Barcelona evlerini aratmadı.

"Burası bir dağdı ama şuan bir şehir oldu"

24 Ocak 2020 depreminden sonra Cumhurbaşkanının talimatı ile Elazığ'da 25 bin konutun yapıldığını belirten Güneykent Mahalle Muhtarı Necati Karataş, "Bu 25 bin konutun 12 bini daha öncesinde Meryem Dağı olarak adlandırılan bölgede inşa edildi. 6 Şubat Kahramanmaraş depremiyle birlikte 2 bin konutta inşa aşamasındadır. Burası bir dağdı ama şuan bir şehir oldu. Elazığ'ın bir çok ilçesinden büyük bir mahalle oldu. Resmi rakamları 18 binin üzerindeyken gayri resmi 40 bine tekamül eden bir nüfus oranı var" dedi.

"Mahallemiz, yapı planları ve caddeleri ile Barcelona'yı andırıyor"

TOKİ konutlarına çok ciddi manada talep olduğunu vurgulayan Karataş, "Düne kadar şehrin batı tarafından rezidanslarda oturan şahısların burada kiralık ev arayışlarına şahit olduk. Ev satın aldıklarını gördük. Kahramanmaraş depremiyle birlikte TOKİ'lere ciddi bir talep oldu. Çalan telefonumun yarısı kiralık ev var mı arayışıdır. Tabi bu da kira bedellerini yükseltti. Mahallemiz güzel ve büyük bir mahalle oldu. Biz bundan dolayı emeği geçen Cumhurbaşkanı ve ekibine teşekkür ediyoruz. Mahallemiz, yapı planları ve caddeleri ile Barcelona'yı andırıyor. TOKİ sağlam ve planlı evler yaptı. Şuan itibariyle Türkiye'de en çok konutun yapılmış şehir olarak Elazığ var. Elazığ'da TOKİ'nin yapmış olduğu çalışma yerinde ve güzel" diye konuştu.

Vatandaşlardan Nihat Akpolat "Mustafapaşa Mahallesi'nde doğdum ve büyüdüm. Önceden burası bakımsız bir yerdi. Meryem Dağı denirdi. Kimsenin beğenmediği ve ötekileştirdiği bir yerdi. Depremden sonra zemin olarak iyi olduğu için buraya TOKİ evler yaptı. Buraya bunları yapan herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.