Meryem Almaz, Savaş Mağdurlarının Adalet Arayışını Sürdürüyor

AHMET KARAAHMET/MEHMET BURAK KARACAOĞLU - Suriyeli Meryem Almaz, savaş mağdurlarına psikolojik destek vermek amacıyla Suriye'ye geldikten sonra alıkonularak öldürülen babası ve diğer kurbanlar için adalet arayışını sürdürecek.

Suriye asıllı psikolog Macid Almaz, 2017 yılında iç savaştan psikolojik olarak etkilenen Suriyelilere destek vermek üzere ABD'den başkent Şam'a geldi.

Suriye'ye gelmesinden kısa süre sonra bir kontrol noktasında devrik Esed rejiminin alıkoyduğu Macid Almaz'dan uzun yıllar haber alınamadı.

Daha sonra babasının rejim hapishanesinde öldüğünü öğrenen, aynı zamanda ABD vatandaşı olan Meryem Almaz, "Bir mezarı bile olmayabilir ama onun gibi binlercesi var. Artık yalnız olmadığımı biliyorum." diyerek hapishanelerde hayatını kaybedenlerin yakınlarıyla dayanışma içinde olduğunu söyledi.

17 yıl sonra ilk kez Suriye'ye gelen Almaz, "Babamı burada kaybettim ama ruhsal olarak burada bir huzur buldum. Aynı kaderi paylaşan Suriyeli ailelerle bir araya gelince, acım kolektif bir dayanışmaya dönüştü." dedi.

Suriye'deki toplu mezar alanlarını da ziyaret ettiğini belirten Almaz, "O an içimde tarifsiz bir acı hissettim. Belki babam da bu mezarların birindedir. Ama yalnız değil. Binlercesi aynı kaderi paylaştı." diye konuştu.

ABD'li ailelerin mesajlarını Suriye hükümetine iletecek birinin olması gerektiğini dile getiren Almaz, "Ben o sorumluluğu üstlendim. Devrik rejime karşı uluslararası yargı önünde adalet arayışını sürdüreceğim. Adalet bir kişiye değil, herkese gelsin istiyorum. Babamın bir mezarı olmayabilir ama onun geride bıraktığı değerler, bu mücadelede en güçlü dayanağım." ifadelerini kullandı.

Bring Our Families Home (Ailelerimizi Geri Getirin) adlı sivil bir girişime katılarak benzer durumda olan aileler adına da mücadele verdiğini anlatan Almaz, yalnızca babasının değil, binlerce kayıp insanın sesi olmayı hedeflediğini sözlerine ekledi.