Mervenur'u boğan sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi - Haberler

ANTALYA'da, 4,5 ay boyunca kayıp olarak aranırken, binanın çatısında folyoya sarılı cesedi bulunan Mervenur Polat'ı (20) iple boğduğu ortaya çıkan Cüneyt Akyol'un, ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi istendi.

Antalya'da 19 Ekim 2020'de arkadaşıyla buluşacağını söyleyerek, evden ayrıldıktan sonra uzun süre kendisinden haber alınamayan, 1 çocuk annesi Mervenur Polat ile ilgili yürütülen soruşturmada takip ve dinleme sonucu polis, 7 Mart 2021'de Cüneyt Akyol'u gözaltına aldı. Akyol, sorgusunda Polat'ın cesedinin yerini söyledi. Akyol'un yer göstermesiyle Muratpaşa ilçesinde kendi ailesinin oturduğu apartmanın çatı katında Polat'ın folyoya sarılı cansız bedeni bulundu. Polat'ın cesedi, incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Mütalaaya karşı söz verilen tutuklu sanıklar, tahliyelerini istedi. Mahkeme heyeti Cüneyt Akyol ve Aziz Kaya'nın tutukluluk halinin devamına, Gökhan Hamurcu'nun tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.