Merve öğretmen Hatay'da yakalandığı depremin izlerini müzik yaparak silmeye çalışıyor

" Sarsıntı bitince evden çıktım, merdivenlerden atlayarak iniyorduk ve herkes birbirinin üstüne düşüyordu"

ISPARTA - Hatay'da okul öncesi öğretmeni olarak gören yaparken depreme yakalanan Ispartalı depremzede Merve Can depremin izlerini müzik yaparak unutmaya çalışıyor. İzinden döndüğü gün Hatay'da yakalandığı deprem anlarını unutamadığını söyleyen Merve öğretmen" Deprem gürültüsü kesildiğinde ben çığlıkları duymaya başladım ve o an kendime şu an bir sarsıntı yok ama biliyorum ki deprem devam ederse çıkamayacağım binadan dedim. Bir şansını dene diyerek o sırada kapımı çekip çıktım. Tabi biz o an kıyameti yaşadık orada merdivenlerim çökmüştü zaten. Atlayarak iniyorduk ve herkes birbirinin üstüne düşüyordu o sırada" dedi.

6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremde birçok kişi hayatını kaybetmiş ve milyonlarca kişi etkilenmişti. Depremin üzerinden geçen 7 ayın ardından yaralar sarılmaya çalışılıyor. 6 yıl önce Hatay'a okul öncesi öğretmeni olarak atanan 29 yaşındaki depremzede Merve Can memleketi Isparta'da yaptığı müzikle depremin izlerini unutmaya çalışıyor. Deprem anında yaşadığı felaketi güçlükle dile getiren Merve Can " Televizyondan izlediğiniz gibi yada duyduğunuz gibi bir olay değil yaşaması oldukça güçtü. Ben yeni yıl tatilinden yeni dönüş yapmıştım Hatay'a o gece zor uyudum tam uykuya daldıktan sonra bir sarsıntı yaşadık. Telefonumu almışım o anı hatırlamıyorum. Direkt yatağımın kenarına geçerek pozisyon almaya çalıştım ama asla pozisyon alamadım o kadar şiddetli bir depremdi. Büyük bir gürültü vardı ben beşinci katta oturduğum için çıkma şansım yoktu. Zaten çıkmayı düşünmemiştim depremin bitmesini bekledim ama biteceğini düşünmemiştim artık binam yıkıldı ve ben enkaz altında kaldım diye düşünüyordum. 90 saniye geçmişti tabi biz yaşarken farkında değildik. Deprem gürültüsü kesildiğinde ben çığlıkları duymaya başladım ve o an kendime şu an bir sarsıntı yok ama biliyorum ki deprem devam ederse çıkamayacağım binadan dedim. Bir şansını dene diyerek o sırada kapımı çekip çıktım. Tabi biz o an kıyameti yaşadık orada merdivenlerim çökmüştü zaten. Atlayarak iniyorduk ve herkes birbirinin üstüne düşüyordu o sırada. Dışarı çıktığımda çok şiddetli bir yağmur vardı ve ben olayın şokundaydım. Her yerde insanlar vardı ve herkes çığlık atıyordu. Binadan uzaklaşmam gerektiğini bile farkında değildim. Hiç tanımadığım ismini bilmediğim bir komşum o sırada burada durmayın dedi ve ben onun arabasına bindim. Biz arabaya geçtiğimizde hala sarsıntı deprem devam ediyordu. " dedi.

Ailesinin Isparta'da olması sebebi ile 6 Şubat gecesini arkadaşının ailesinin yanında geçirdiğini belirten Can "Arkadaşım ve ailesi beni almaya geldi. Ortam zifiri karanlıktı biz olayın büyüklüğünü farkında değildik ve arabanın içinde ne yaşadığımızı anlayamamış bir şekilde günün doğmasını bekledik. Çok ilginçtir o gün güneş doğmadı Hatay'da çok karanlıktı gündüz olduğunda olayın ciddiyetini farkına vardık. Kurtuldum demeye, sevinmeye fırsat olmadan yaşamaya utandığım manzaralarla karşılaştım" dedi. Yakıt olmadığı için üç gün Hatay'da kaldıklarını söyleyen Can "Artık evler kalmamıştı girecek bir yer yoktu. Arkadaşımın ailesi ve akrabalarıyla bildiğiniz sebze seralarından kendimize çadır yaptık ve orada barınmaya çalıştık. Birçok kişi ile beraber üç günüm orada geçti ama su yok, yiyecek yok ısınmak için sadece arabaları kullanıyorsunuz. Arabaların yakıtı yok birilerinin bize ulaşmasını bekledik. Telefonlar çekmiyordu birkaç gün sonra ufak sinyaller alabildik. Dışarıdan gelecek arkadaşlarım bana ulaşmaya çalıştı onlardan tek istediğim şey yakıt oldu çünkü çıkmamız gerekiyordu oradan depremlerin arkası kesilmiyordu. Üçüncü günün sonunda yakıt bularak Hatay'dan ayrıldık ben Isparta'ya altıncı günün sonunda gelebildim" şeklinde konuştu.

Küçüklüğünden beri müzikle hobi olarak ilgilendiğini ve depremin izlerini müzikle unutmaya çalıştığını belirten Merve Can "Amatör olarak şarkılar söylemeye çalışıyorum. Bu ilkokuldan itibaren devam ediyor benim hayatımda. Ben bu depremde bana sadece bir kapı değil bütün kapılar kapanmıştı diye düşünmüştüm. Artık yaşadığımı hissetmiyordum ve tutunacak bir şey bulamıyordum bu hayatta kendime ama hayat ve arkadaşım Özcan bana çok büyük bir fırsat sundu ve böyle bir projede buluştuk onunla birlikte şarkı yaptık.6 şubattan sonra ilk defa mutlu olduğumu hissedebiliyorum. Bir laf vardır sevgi paylaştıkça çoğalır acıda paylaştıkça azalıyor gerçekten sanat iyileştirir, müzik iyileştirir bende müziğe tutundum. Dediğim gibi depremden sonra en güzel anlarımı yaşıyorum. Ben bir daha gülemem mutlu olamam zannediyordum ama o günden sonra yeni hayatımda, yeni yaşantımda benim tutunduğum tek şey müzik oldu" diye belirtti.

Depremde ağır hasar alan evi sonrasında kontrollü olarak yıkılan Merve öğretmen, önümüzdeki hafta Hatay'daki görevine geri dönmeye hazırlanıyor.