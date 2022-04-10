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Mert Hakan'a tribünlerden destek

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Mert Hakan'a tribünlerden destek

Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, Galatasaray derbisinde gösterdiği performansla tribünlerden alkış aldı.

Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, Galatasaray derbisinde gösterdiği performansla tribünlerden alkış aldı.

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Galatasaray ile oynadığı derbi mücadelesinde Mert Hakan Yandaş'a tribünler sevgi gösterisinde bulundu. Müsabakanın 84. dakikasında yerini Arda Güler'e bırakan Yandaş'ı saha kenarına gelirken tribünler alkışlarken, Mert Hakan da tribünlere el sallayarak oyun alanını terk etti.

(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Spor, Güncel, Haberler

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