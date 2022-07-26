Mersinli Üzüm Üreticileri: "Maliyeti 5 Lira, Fabrika 2 Bin 100 Lira Fiyat Açıklıyor. Bu Nasıl Olacak Bilmiyorum"

CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel'in dinlediği Mersinli üzüm üreticisi, "Maliyeti 5 lira fabrika 2 bin 100 (2 lira 10 kuruş) olursa, işçilik desen, işçi, zehir, mazot 30 bin lira. Bu nasıl olacak bilmiyorum" diye dert yandı.

CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, Mersin'in Tarsus ilçesinde üzüm üreticilerini ziyaret etti. Üzüm üreticilerinin sorunlarını dinleyen CHP'li Gökçel, maliyetlerin yüksek olmasına rağmen alım fiyatlarının düşük olduğuna dikkat çekti. Mersinli Üzüm Üreticisi, "Şu an ürün gayet güzel. Şu an pazarcı yok. 5 liraya satılıyor. Şu bağın üzümü 7-8 lira olması gerekirdi. Maliyeti 5 liraya mal oluyor. Üzüm 5 liraya öbür üzümler 3 lira diyor, ben geçen gün kendi bağımı götürdüm, 3 lira veriyorlar. Fabrika 2 bin 100 lira açıkladı. Nasıl yapacağız bilmiyorum yani. Maliyeti 5 lira olan üzüm 2 bin 100 (2 lira 10 kuruş) olursa, işçilik desen, işçi, zehir, mazot 30 bin lira. Bu nasıl olacak bilmiyorum" diye tepki gösterdi.

CHP'li Gökçel ise üzüm fiyatlarının da fındıkta, çayda olduğu gibi Tarım ve Orman Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı'nın devreye girmesi gerektiğini belirtti. Gökçel şu açıklamayı yaptı:

"ÇİFTÇİNİN MAĞDURİYET YAŞAMAMASI İÇİN KURULAN FABRİKA ÖZELLEŞTİRİLDİKTEN SONRA ÇİFTÇİYİ MAĞDUR HALE GETİRDİ"

"Üzüm üreticilerimiz her yıl olduğu gibi bu yıl da mağdur. Üzümler satılmıyor. Çiftçilerimiz burada perişan bir halde üzüme müşteri bekliyor. Maliyetler çok yüksek. Gübre, mazot, ilaç, işçilik, tarlayı sürmek… Bunlar çok maliyetli. Üzümün tam yetişip hasat edileceği zaman maalesef alıcı gelmiyor. 5 lira maliyeti var. Sofralık üzümün belirlenmesine katkı yapan SUMA diye fabrikamız var. 1999 yılında kuruldu. Yine üzüm üreticimiz mağduriyet yaşıyordu. Bu fabrika bu mağduriyete çare olsun diye kuruldu. Ama 2022 yılında özelleştirildi. Fabrika açıkladığı fiyatla aslında sofralardaki üzümün fiyatını belirlemeye de katkı yapıyordu. Bu yıl 5 lira maliyeti olan üzüm, 6 lira ile 9 lira arasında düne kadar işlem görüyordu. Fabrika 2 bin 100 lira fiyat açıklayınca üzüm fiyatları 3 liraya, 4 liraya düştü. Bu fabrika aslında çiftçinin fabrikası. Çiftçiyi mağdur edecek fabrika değil. Ama fabrikayı özelleştirdiler. Fabrika işleticileri keyfi fiyat uyguluyorlar, çiftçiyi mağdur ediyorlar.

"ÜZÜM FİYATININ BELİRLENMESİNDE CUMHURBAŞKANLIĞI DEVREYE GİRMELİ"

Burada mutlaka çay fiyatı gibi, fındık fiyatı gibi bu üzüm fiyatının oluşmasında da fabrikanın üzüm fiyatı açıklamasında da mutlaka bakanlık, Cumhurbaşkanlığı devreye girmeli. Çiftçimizi zarar ettirmeyecek fiyata fabrikanın üzüm alması sağlanmalı. Buradan Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum: Her şeye başınıza hükmediyorsunuz, karar veriyorsunuz, işte üzüm üreticisi burada, üzüm üreticisini mağdur etmeyecek fabrikanın fiyat açıklamasını, fabrikanın 4 lira fiyat açıklamasını sağlayın."