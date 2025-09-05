Mersinli Mühendis Kardeşler, Uzaktan Kontrol Edilebilen Topraksız Tarım Sistemi Geliştirdi

Mersin'de yaşayan Hataylı mühendis kardeşler, topraksız tarımda verimi artıran ve uzaktan kontrol edilebilen sistem geliştirdi.

Makine mühendisi Halil Ercan Altıntaş ile ağabeyi elektrik elektronik mühendisi Erkan Altıntaş, topraksız tarımda verimle büyüme hızını artıran ve iş yükünü hafifleten sistem geliştirmek için araştırma yaptı.

Yurt dışında topraksız tarımla ilgili çekilen videoyu izledikten sonra el ele verip çalışmalara başlayan Altıntaş kardeşler, verimi artıran ve uzaktan kontrol edilebilen otomasyon sistemi geliştirdi.

Mühendis kardeşler, raflarda ekilen ürüne, ihtiyacı olan su ve besini pompa sistemiyle damlama şeklinde veren sistemi, Erzurum'da 21 ülkeden katılımla düzenlenen "Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı"nda tanıtıyor.

"Bu sistemle bitkiye istediği tüm vitaminlerle ışığı veriyoruz"

Erkan Altıntaş, AA muhabirine, sistemin yazılımını da kendisinin tasarladığını söyledi.

Sistemin yerli ve milli olduğunu ifade eden Altıntaş, "Tam kapalı ortamda nem, karbondioksit gibi tüm parametrelerin kontrol edildiği bir otomasyon sistemi tasarladık. Bu sistemle bitkiye istediği tüm vitaminler ile ışığı veriyoruz. Bitki maksimum ve optimum seviyede büyüyor." dedi.

Altıntaş, dışa bağımlı olmadıklarını ve sistemi yaygınlaştırmaya çalıştıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"İzlediğim videodan sonra evimde denemeler yaptım. Sonra da bunu 'Daha iyi nasıl yapabilirim?' diyerek bu aşamaya geldim. Yazılımlarını geliştirdiğimiz uzaktan ileri izleme sistemlerimiz var, AR-GE çalışmalarımız devam ediyor, sürekli geliştirip eklemeler yapıyoruz. Sistemle bitkiyi takip ediyoruz, oluşan sorunları anında giderebiliyor ve verimliliği artırabiliyoruz. Projedeki hedefimiz, çiftçilerimizin bu verimli metotlardan faydalanabilmesi ve ülkemizin gelişmesi, kalkınması sonrasında da yurt dışında dünya çapında bunu geliştirip daha iyisini yapabilmek."

"Yıl boyunca zirai ilaç kullanmadan üretim yapabiliyoruz"

Halil Ercan Altıntaş da özel led lambalar ürettiklerini, bununla gereken ışık ihtiyacını karşıladıklarını anlattı.

Lambalarla da verimi artırıp büyümeyi hızlandırdıklarını söyleyen Altıntaş, şunları kaydetti:

"Sera tarzı topraksız tarım da dış etkenlerden etkilenebiliyor, bizde böyle durum olmuyor. Yıl boyu aynı sıcaklık ve nem oranında üretim yapıyoruz. Diğerlerine göre verimimiz yüzde 30-40 daha yüksek, yıl boyunca zirai ilaç kullanmadan üretim yapabiliyoruz. Buraya gelmeden önce Mersin'deki AR-GE tesisimizde ekimlerimizi yaptık. 3-4 gündür tesisimiz ful otomatik şekilde çalışıyor, herhangi temasımız yok. Burada sistemin değerlerine bakarak uygun şekilde çalışıp çalışmadığını takip ediyoruz. Sistem belli bir nem oranında çalışıyor, bunun düştüğünü algılarsa nem cihazı devreye giriyor, belirlenen değere getiriyor. Sistemde su ve verilen besinin yüzde 95'ini geri alıyoruz. Bu da avantaj sağlıyor. Su sıkıntısı olduğunda geri kazanımımız olduğu için daha verimli oluyor. Sistemimizde üreticiye kaliteli, zirai ilaçsız ve işçilik maliyetlerini düşürdüğümüz bir tesis imkanı sunuyoruz."